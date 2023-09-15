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Владимир Гранат: новичкам «Динамо» будет трудно заменить Арсена Захаряна

Владимир Гранат: новичкам «Динамо» будет трудно заменить Арсена Захаряна
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Бывший игрок московского «Динамо» Владимир Гранат высказал мнение, что новобранцам бело-голубых будет сложно компенсировать потерю Арсена Захаряна.

«Трудно оценивать тех новичков «Динамо», которые сыграли не очень много. Они пока себя не проявили. А по Бителло пока никакой информации нет. За него много заплатили, а это значит, что руководство серьёзно рассчитывает на футболиста. Десять миллионов евро платят за очень качественных игроков. Но всё равно новичкам будет тяжело заменить Захаряна», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, этим летом полузащитник перешёл в испанский клуб «Реал Сосьедад». Российский полузащитник подписал контракт с баскским клубом на шесть лет. Перед закрытием трансферного периода «Динамо» объявило о подписании бразильского полузащитника Бителло из «Гремио». СМИ сообщали, что за 23-летнего футболиста динамовцы заплатили около € 10 млн.

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