Владимир Гранат: новичкам «Динамо» будет трудно заменить Арсена Захаряна

Бывший игрок московского «Динамо» Владимир Гранат высказал мнение, что новобранцам бело-голубых будет сложно компенсировать потерю Арсена Захаряна.
«Трудно оценивать тех новичков «Динамо», которые сыграли не очень много. Они пока себя не проявили. А по Бителло пока никакой информации нет. За него много заплатили, а это значит, что руководство серьёзно рассчитывает на футболиста. Десять миллионов евро платят за очень качественных игроков. Но всё равно новичкам будет тяжело заменить Захаряна», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Напомним, этим летом полузащитник перешёл в испанский клуб «Реал Сосьедад». Российский полузащитник подписал контракт с баскским клубом на шесть лет. Перед закрытием трансферного периода «Динамо» объявило о подписании бразильского полузащитника Бителло из «Гремио». СМИ сообщали, что за 23-летнего футболиста динамовцы заплатили около € 10 млн.
- 15 сентября 2023
-
17:40
-
17:31
-
17:30
-
17:20
-
17:19
-
17:16
-
16:52
-
16:48
-
16:48
-
16:45
-
16:43
-
16:34
-
16:30
-
16:28
-
16:23
-
16:22
-
16:20
-
16:15
-
16:15
-
16:14
-
16:06
-
16:02
-
16:00
-
15:59
-
15:50
-
15:43
-
15:40
-
15:38
-
15:22
-
15:20
-
15:16
-
15:03
-
15:01
-
14:57
-
14:48