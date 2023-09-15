Обляков — об отстранении сборной: надеюсь, скоро будет играть в Европе

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Иван Обляков высказал мнение о гипотетическом переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

«Для болельщиков интересно посмотреть, как сейчас мы смотримся на уровне других сборных. Интерес к футболу проявляется, потому что это спорт номер один. Надеюсь, скоро вернёмся и будем в Европе играть со всеми. Но об этом пока рано говорить.

Возможное выступление в Азии? Не ко мне вопрос. Мы сейчас ждём дальнейших действий, как будут развиваться события. Как решится, так и решится. Там и будем играть. Уровень футбола там (в Азии. – Прим. «Чемпионата») всё равно повышается. Туда приезжают игроки европейских сборных. Конкурировать со звёздами или играть вместе против них — это плюс для Азии, 100%. И уровень будет повышаться», — сказал Обляков в интервью «Матч ТВ».

Напомним, весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от турниров под своей эгидой из‑за ситуации на Украине. Позднее Российский футбольный союз инициировал создание рабочей группы для взаимодействия с УЕФА и другими организациями по поводу возвращения российских клубов и сборных к участию в официальных турнирах.