«Динамо» — «Пари НН»: стали известны стартовые составы команд на матч 8-го тура РПЛ

Московское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород» объявили стартовые составы команд на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, который пройдёт сегодня, 15 сентября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Даса, Маричал, Лепский, Скопинцев, Лаксальт, Чавес, Макаров, Смолов, Нгамалё, Тюкавин.

Стартовый состав «Пари НН»: Нигматуллин, Каккоев, Гоцук, Тихий, Стоцкий, Севикян, Майга, Трошечкин, Карапузов, Калинский, Кухарчук.

По итогам семи туров «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 14 очков. «Пари НН» располагается на восьмой строчке таблицы с десятью очками.