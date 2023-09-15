Корниленко — об уходе футболистов зимой: наша цель — не продавать, а развивать

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился мнением относительно того, есть ли у него опасения, что зимой многие футболисты самарского клуба могут перейти в другие команды.

«У нас цель — не продавать, а развивать. Это две большие разницы. Мы работаем над тем, чтобы наши лидеры не ушли от нас. В то же время мы видим, что внутри нашего чемпионата идёт определённое движение футболистов. Большие клубы всегда хотят заполучить игроков, которые ярко выступают. За качественных российских игроков идёт настоящая борьба. Конечно, мы хотим, чтобы все наши лидеры оставались в команде», – приводит слова Корниленко «Матч ТВ».

Напомним, после семи туров команда Игоря Осинькина набрала 14 очков и на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.