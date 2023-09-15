Зобнин ответил на слова Орлова о том, что он — лидер «Спартака» только по зарплате
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Вице-капитан «Спартака» Роман Зобнин ответил на слова футбольного эксперта Геннадия Орлова о том, что он и защитник красно-белых Георгий Джикия являются лидерами «Спартака» только по зарплате.
«Это не имеет значения. Орловым меня точно невозможно задеть. Не знаю, что у него за странная любовь к обсуждению футболистов «Спартака»… Он живёт в Питере, логичнее было бы сосредоточить внимание на своей команде. Но про наш клуб все любят поговорить, это уже не удивляет. К таким историям отношусь эмоционально отстранённо: по характеру я не такой человек, чтобы зацикливаться и беситься от чьих-то слов. Когда нас перестанут публично упоминать, тогда, может, и стоит заканчивать футбольную карьеру», — приводит слова Зобнина официальный сайт «Спартака».
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