«Бавария» — «Байер»: текстовая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 21:30 мск

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 15 сентября, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене состоится матч 4-го тура немецкой Бундеслиги, в котором мюнхенская «Бавария» сыграет с «Байером». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Даниэлем Шлагером. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По итогам трёх туров леверкузенский «Байер» и мюнхенская «Бавария» лидируют в чемпионате Германии, показав максимальный результат (по девять очков). Команда Хаби Алонсо опережает «красных» только по дополнительным показателям.

В предыдущем розыгрыше Бундеслиги соперники обменялись домашними победами. «Бавария» на своём поле разгромила «Байер» со счётом 4:0, во втором круге «аптекари» одержали победу с минимальным перевесом в счёте – 2:1.