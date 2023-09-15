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«Динамо» — «Пари НН»: арбитр отменил пенальти в ворота хозяев после сигнала от VAR

«Динамо» — «Пари НН»: арбитр отменил пенальти в ворота хозяев после сигнала от VAR
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В эти минуты на стадионе «ВТБ Арена» в Москве проходит матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. На момент выхода новости счёт 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
1 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Смолов – 8'    

На 67-й минуте Евгений Кукуляк назначил пенальти в ворота хозяев за игру рукой защитника «Динамо» Элазара Дасы, но после подсказки VAR отменил решение.

Первый тайм завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев. На девятой минуте форвард «Динамо» Фёдор Смолов открыл счёт в матче, реализовав пенальти.

Столичное «Динамо» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Команда Марцела Лички лишь раз проиграла в этом сезоне РПЛ, в стартовом туре уступив «Краснодару» со счётом 1:3. «Пари НН» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 10 очков.

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