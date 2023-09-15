«Динамо» — «Пари НН»: арбитр отменил пенальти в ворота хозяев после сигнала от VAR

В эти минуты на стадионе «ВТБ Арена» в Москве проходит матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. На момент выхода новости счёт 1:1.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 67-й минуте Евгений Кукуляк назначил пенальти в ворота хозяев за игру рукой защитника «Динамо» Элазара Дасы, но после подсказки VAR отменил решение.
Первый тайм завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев. На девятой минуте форвард «Динамо» Фёдор Смолов открыл счёт в матче, реализовав пенальти.
Столичное «Динамо» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Команда Марцела Лички лишь раз проиграла в этом сезоне РПЛ, в стартовом туре уступив «Краснодару» со счётом 1:3. «Пари НН» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 10 очков.
- 15 сентября 2023
-
20:33
-
20:33
-
20:29
-
20:12
-
20:11
-
20:06
-
19:56
-
19:47
-
19:35
-
19:25
-
19:16
-
19:12
-
18:57
-
18:49
-
18:37
-
18:27
-
18:22
-
18:14
-
18:11
-
18:06
-
17:55
-
17:52
-
17:47
-
17:40
-
17:31
-
17:30
-
17:20
-
17:19
-
17:16
-
16:52
-
16:48
-
16:48
-
16:45
-
16:43
-
16:34