Генеральный директор «Арсенала» Венкатешам покинет клуб летом 2024 года

Генеральный директор лондонского «Арсенала» Винай Венкатешам уйдёт из клуба летом 2024 года.
«Это было трудное решение, но пришло время принять другой вызов. Сейчас не время прощаться, поскольку я до последнего дня останусь сосредоточенным на работе в клубе и осуществлю плавную передачу полномочий», – приводит слова Венкатешама официальный сайт лондонского клуба.
Напомним, Венкатешам начал свою трудовую деятельность в «Арсенале» в 2010 году, когда он занял пост главы отдела глобальных партнёрских сделок. Последние три сезона Венкатешам находился на посту генерального директора клуба.
В минувшем сезоне «канониры» на протяжении долгого времени боролись за чемпионство в английской Премьер-лиги, однако завершили сезон на втором месте, уступив первую строчку «Манчестер Сити».
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