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Генеральный директор «Арсенала» Венкатешам покинет клуб летом 2024 года

Генеральный директор «Арсенала» Венкатешам покинет клуб летом 2024 года
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Генеральный директор лондонского «Арсенала» Винай Венкатешам уйдёт из клуба летом 2024 года.

«Это было трудное решение, но пришло время принять другой вызов. Сейчас не время прощаться, поскольку я до последнего дня останусь сосредоточенным на работе в клубе и осуществлю плавную передачу полномочий», – приводит слова Венкатешама официальный сайт лондонского клуба.

Напомним, Венкатешам начал свою трудовую деятельность в «Арсенале» в 2010 году, когда он занял пост главы отдела глобальных партнёрских сделок. Последние три сезона Венкатешам находился на посту генерального директора клуба.

В минувшем сезоне «канониры» на протяжении долгого времени боролись за чемпионство в английской Премьер-лиги, однако завершили сезон на втором месте, уступив первую строчку «Манчестер Сити».

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