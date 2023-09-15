Обляков: в топ‑клуб из Европы тяжело перейти сразу, нужно двигаться постепенно

Полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков ответил на вопрос о желании перейти в клуб из топ-лиги Европы.
«Будут какие‑то предложения — будем разговаривать. Пообщался с Сашей Головиным, что и как. Он говорит, что стоит поехать, попробовать себя, но пока такая ситуация, тяжело, конечно. Но ничего страшного, будем работать.
О чём спрашивал? Немного спрашивал, какие скорости в их чемпионате, когда они играют с «ПСЖ», «Марселем», «Лионом». Он сказал, что всё чуть‑чуть быстрее, в том числе думают на поле. В это надо попасть, чтобы на себе проверить, как это работает.
Страшно ли окунуться в другой быт? Головин рассказал, что первые месяц‑два какие‑то могут быть проблемы. Но везде и всегда человек привыкает там, где он находится.
Есть ли желание попробовать, даже если это будет не топ‑клуб? Да, возможно. Но в топ‑клуб тяжело всё равно будет перейти сразу. Нужна планка, откуда начинать. И постепенно двигаться вверх», — приводит слова Облякова «Матч ТВ».
- 15 сентября 2023
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