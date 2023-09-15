Хави — о продаже Эззалзули: я не мог обещать ему, что он будет играть в основном составе

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал продажу вингера Абде Эззалзули в «Бетис» в минувшее трансферное окно.
«Он всегда хотел играть в стартовом составе, но я не мог обещать ему этого, поскольку в команде существует серьёзная конкуренция. Однако в его контракте есть пункт о возможности обратного выкупа, так что он не окончательно покинул клуб», – приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Напомним, в сезоне-2022/2023 Эззалзули выступал за «Осасуну» на правах годичной аренды. Вингер провёл 34 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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