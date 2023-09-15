«Бавария» — «Байер»: стали известны стартовые составы команд

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Мюнхенская «Бавария» и леверкузенский «Байер» объявили стартовые составы команд на матч 4-го тура немецкой Бундеслиги, который сегодня, 15 сентября, пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Даниэлем Шлагером. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовый состав «Баварии»: Ульрайх, Юпамекано, Джэ, Киммих, Гнабри, Горецка, Кейн, Зане, Дэвис, Мюллер, Лаймер.

Стартовый состав «Байера»: Градецки, Та, Коссуну, Хофман, Андрих, Вирц, Тапсоба, Гримальдо, Бонифасе, Фримпонг, Джака.

По итогам трёх туров леверкузенский «Байер» и мюнхенская «Бавария» лидируют в чемпионате Германии, показав максимальный результат (по девять очков). Команда Хаби Алонсо опережает «красных» только по дополнительным показателям.