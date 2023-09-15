«Динамо» — «Пари НН»: гости сравняли счёт

В эти минуты на стадионе «ВТБ Арена» в Москве проходит матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. На момент выхода новости счёт 1:1.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 88-й минуте нападающий «Пари Нижний Новгород» Николоз Кутателадзе сравнял счёт, точно пробив пяткой.
Первый тайм завершился со счётом 1:0 в пользу «Динамо». На восьмой минуте форвард хозяев Фёдор Смолов вывел свою команду вперёд, реализовав пенальти.
Столичное «Динамо» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Команда Марцела Лички лишь раз проиграла в этом сезоне РПЛ, в стартовом туре уступив «Краснодару» со счётом 1:3. «Пари НН» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 10 очков.
- 15 сентября 2023
-
22:13
-
22:04
-
21:59
-
21:56
-
21:44
-
21:40
-
21:32
-
21:21
-
21:19
-
21:16
-
21:13
-
21:01
-
20:56
-
20:52
-
20:33
-
20:33
-
20:29
-
20:12
-
20:11
-
20:06
-
19:56
-
19:47
-
19:35
-
19:25
-
19:16
-
19:12
-
18:57
-
18:49
-
18:37
-
18:27
-
18:22
-
18:14
-
18:11
-
18:06
-
17:55