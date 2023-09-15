В «ПСЖ» считают, что 17-летний Заир-Эмери лучше Беллингема

Руководство «ПСЖ» отказалось от идеи покупки полузащитника Джуда Беллингема в минувшее трансферное окно, так как решило сделать ставку на Уоррена Заира-Эмери, уже выступающего за парижский клуб. Об этом информирует Mundo Deportivo.

Сообщается, что решение сделать ставку на 17-летнего полузащитника принял лично спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш. Также перед началом нынешнего сезона Кампуш провёл отдельную беседу с Заиром-Эмери, который раздумывал о своём уходе из парижского клуба, объяснив игроку, что тренер парижан Луис Энрике верит в него. Руководство «ПСЖ» собирается предложить футболисту новый контракт, поскольку его действующее трудовое соглашение рассчитано до 2025 года.

Напомним, в текущем сезоне Заир-Эмери принял участие в четырёх играх Лиги 1, в которых отметился одной результативной передачей.