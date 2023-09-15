Член совдира «Динамо» Гафин прокомментировал ничью в матче с «Пари НН»

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал исхода матча с «Пари Нижний Новгород».

«Мы упустили победу. По игре были хорошие моменты. Но, чтобы серьёзно рассчитывать на медали, надо такие патчи выигрывать. К сожалению, мы этого не сделали», – передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, несколько минут назад на стадионе «ВТБ Арена» в Москве завершился матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Финальный свисток зафиксировал ничейный счёт 1:1.

После восьми матчей «Динамо» вышло на чистое второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. В активе команды Марцела Лички стало 15 очков, но у «Зенита» (14) игра в запасе.