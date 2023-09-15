Член совдира «Динамо»: в трансферное окно закрыли все позиции, которые планировали

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал переход бразильца Бителло.
«Бителло только приехал, для него это новая жизнь. Он уезжал из Порту-Аллегри в сборную сыграть с Марокко, а оказался в Москве. Мы рады, что он с нами, надеемся, что он нам сильно поможет.
У нас было бурное трансферное окно, мы закрыли все позиции, которые планировали. С точки зрения трансферов на вход все планы мы выполнили, а дальше будем смотреть», – передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Бителло подписал контракт с бело-голубыми до лета 2028 года. СМИ сообщали, что «Динамо» заплатит за 23-летнего футболиста около € 10 млн.
Бителло является воспитанником клуба «Каскавел». Выступая в чемпионате штата Парана, он привлёк внимание скаутов «Гремио», который сначала взял в аренду перспективного футболиста, а затем оформил полноценный выкуп. Всего за «Гремио» в различных турнирах Бителло провёл 92 матча, в которых забил 17 голов и отдал восемь результативных передач. В сентябре 2023 года полузащитник дебютировал в составе олимпийской сборной Бразилии в игре с Марокко.
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