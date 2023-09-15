Гафин: ничья «Динамо» с «Пари НН» — вина Лички? Любая неудача — совокупность всех действий

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказал мнение о причинах потери очков в матче с «Пари Нижний Новгород».
«Ничья — вина тренера? Любая наша неудача — совокупность всех действий. Начиная с руководства, заканчивая игроками и тренером», – передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, сегодня, 15 сентября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Финальный свисток зафиксировал ничейный счёт 1:1.
После восьми матчей «Динамо» вышло на чистое второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. В активе команды Марцела Лички стало 15 очков, но у «Зенита» (14) игра в запасе.
- 15 сентября 2023
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