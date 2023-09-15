«Бавария» — «Байер»: Леон Горецка снова вывел хозяев вперёд

В эти минуты на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене проходит матч 4-го тура немецкой Бундеслиги, в котором мюнхенская «Бавария» встречается с «Байером». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэлем Шлагером. Стартовый свисток прозвучал в 21:30 мск. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу хозяев.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 86-й минуте Леон Горецка во второй раз за игру вывел хозяев вперёд, откликнувшись на передачу Матиса Теля.
Ранее на седьмой минуте хозяева открыли счёт: четвёртый гол в чемпионате Германии забил форвард «Баварии» Гарри Кейн, поразивший ворота головой. На 24-й минуте гостям удалось восстановить равновесие на табло. Идеальный по точности удар со штрафного выполнил защитник «Байера» Алехандро Гримальдо.
По итогам трёх туров леверкузенский «Байер» и мюнхенская «Бавария» лидируют в чемпионате Германии, показав максимальный результат (по девять очков). Команда Хаби Алонсо опережает «красных» только по дополнительным показателям.
- 15 сентября 2023
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