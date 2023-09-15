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«Париж» Абдуллиной сыграет в Лиге чемпионов с финалистом прошлого сезона «Вольфсбургом»

«Париж» Абдуллиной сыграет в Лиге чемпионов с финалистом прошлого сезона «Вольфсбургом»
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Состоялась жеребьёвка второго раунда квалификации женской Лиги чемпионов. Французский «Париж», за который выступает россиянка Алсу Абдуллина, сыграет с финалистом минувшего розыгрыша турнира, «Вольфсбургом».

Матчи этого раунда состоятся 10–11 и 18–19 октября. По итогам квалификации станут известны названия 12 команд, которые присоединятся к «Барселоне», «Лиону», «Баварии» и «Челси», попавшим в групповой раунд автоматически.

В предыдущем раунде «Париж» сумел преодолеть сопротивление лондонского «Арсенала». Основное и дополнительное время игры завершилось со счётом 3:3, в серии пенальти точнее были футболистки «Парижа» (4:2). Абдуллина появилась на поле на 80-й минуте встречи.

Напомним, защитник английского «Челси» и сборной России Алсу Абдуллина перешла во французский «Париж» на правах аренды 23 августа. Алсу выступает за «Челси» с 2021 года.

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