Юран прокомментировал назначение пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Динамо»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран подвёл итоги матча с «Динамо».

«Пропустили быстрый мяч с необязательного пенальти? Мы пропустили? Или нам «нарисовали»?

Всегда хочется большего. Мы наиграли на большее. Если объективно подходить… Я не знаю, кто там выбирал лучшего игрока, но, на мой взгляд, если бы не Шунин, то там бы было печально. Поэтому наши парни молодцы. Когда назначают пенальти и отменяют, парни где‑то были поникшие, это футбол. Шансы заканчиваются, когда судья даёт свисток об окончании матча. Поэтому вот эти вот… Не буду я комментировать…

Скажу по команде в целом. В первом тайме у некоторых футболистов присутствовало давление. Сколько я борюсь с этим, но надеюсь, что однажды я выбью это из них. Пришлось в перерыве на повышенных тонах поговорить. Во втором тайме сделали то, что должны были делать в первом тайме. Повторюсь, Шунин здорово выручил «Динамо».

Не планировалось выпускать Хуана и Кутателадзе, но в последний момент сработало чутьё. Замены сработали: один отдал, другой забил. Молодцы, увезти ничью на выезде с «Динамо» – это дорогого стоит. Но по этой игре мы должны были выигрывать.

У своих ворот мы минимизировали моменты, за исключением пенальти. Пусть комитет анализирует. Потому что сейчас снова начну говорить – дадут дисквалификацию. Думаю, здесь есть в чём разобраться. Против Севикяна фолили на радиусе штрафной, разве это не жёлтая?» – сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 15 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» принимало «Пари Нижний Новгород» на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Финальный свисток зафиксировал ничейный счёт 1:1.