Марцел Личка: хватит показывать фигурное катание, артистизм, технику — мы не «Барселона»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал исход матча с «Пари НН».

«Мы убили сами себя. В футболе всё решается в штрафных, если мы там не активны и не остры, у нас ничего не получится. Соперник в этом смысле был более опасен, а мы пасовались, придумывали что‑то вместо того, чтобы наносить удары.

Скопинцев однажды решил свой отличный момент в штрафной очень плохо. Наивно думать, что у соперника не будет шансов. И он их получил, а мы уже не могли отвечать после 88‑й минуты, не было времени. Очень разочарован. Мы не были опасны настолько, насколько должны быть. Мы не завершали свою игру ударами, не создавали нужного числа голевых моментов. Против «Ростова» было что‑то похожее.

Сегодня мы должны были терпеть, открыв счёт, и искать шансы в контратаках. Однако мы сами пропустили контратаку. Однажды Шунин нас выручил, потом не смог. Сказал команде в перерыве: будьте голодны до голов. Хватит показывать фигурное катание, артистизм, технику и так далее. Надо забивать!

Отдельные игроки выглядели хорошо, показывали стандарт игры. Но голода до ударов и голов у нас не было. Мы не «Барселона», способная играть красиво и забивать по 4–5 мячей. Мы забили всего один», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 15 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» принимало «Пари Нижний Новгород» на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Финальный свисток зафиксировал ничейный счёт 1:1.