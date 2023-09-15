«Райо Вальекано» — «Алавес»: Иси Паласон открыл счёт

В эти минуты на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде проходит матч 5-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский «Райо Вальекано» встречается с «Алавесом». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Виктором Гарсией Вердурой. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 43-й минуте мадридский клуб вышел вперёд. Первый гол в новом сезоне забил с пенальти Иси Паласон.

После четырёх туров «Райо Вальекано» набрал шесть очков и до начала этого матча шёл на 12-м месте в чемпионате Испании. В свою очередь, после четырёх игр Ла Лиги «Алавес» набрал шесть очков и расположился на 10-й строчке.

Команда Франсиско Родригеса находится не в лучшей форме, поскольку в двух предыдущих турах чемпионата уступила «Бетису» (0:1) и «Атлетико» (0:7). «Алавес» в 4-м туре Ла Лиги обыграл «Валенсию» со счётом 1:0.