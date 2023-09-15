«Аль-Хиляль» разгромил «Эр-Рияд», Неймар отметил дебют голевой на Малкома

Завершился матч 6-го тура аравийской Про-Лиги, в котором «Аль-Хиляль» на своём поле принимал «Эр-Рияд». Матч закончился победой хозяев с разгромным счётом 6:1. Бразильский форвард «Аль-Хиляля» Неймар, дебютировавший в чемпионате Саудовской Аравии, отметился голевой передачей, на счету Малкома – гол+пас.

Счёт в матче на 30-й минуте открыл Александр Митрович. Под занавес первого тайма Ясир Аль-Шахрани удвоил преимущество хозяев. На 68-й минуте Нассер Аль-Давсари с передачи Малкома сделал счёт разгромным, а на 83-й экс-игрок «Зенита» забил сам, откликнувшись на пас Неймара, вошедшего в игру в середине второго тайма. Неприличным счёт сделал Салем Аль-Давсари, оформивший дубль, и лишь потом гости ответили голом престижа. Его на свой счёт записал Али Аль-Закан.

Ранее сегодня состоялись ещё два матча 6-го тура: «Аль-Фейха» с минимальным счётом 0:1 уступил дома «Аль-Шабабу», а «Аль-Фатех» на выезде переиграл «Аль-Халидж» (3:1).

«Аль-Хиляль» защитил лидерство в чемпионате, набрав 16 очков в шести матчах. «Аль-Иттихад» (15) расположился на втором месте турнирной таблицы.