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«Аль-Хиляль» разгромил «Эр-Рияд», Неймар отметил дебют голевой на Малкома

«Аль-Хиляль» разгромил «Эр-Рияд», Неймар отметил дебют голевой на Малкома
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Завершился матч 6-го тура аравийской Про-Лиги, в котором «Аль-Хиляль» на своём поле принимал «Эр-Рияд». Матч закончился победой хозяев с разгромным счётом 6:1. Бразильский форвард «Аль-Хиляля» Неймар, дебютировавший в чемпионате Саудовской Аравии, отметился голевой передачей, на счету Малкома – гол+пас.

Счёт в матче на 30-й минуте открыл Александр Митрович. Под занавес первого тайма Ясир Аль-Шахрани удвоил преимущество хозяев. На 68-й минуте Нассер Аль-Давсари с передачи Малкома сделал счёт разгромным, а на 83-й экс-игрок «Зенита» забил сам, откликнувшись на пас Неймара, вошедшего в игру в середине второго тайма. Неприличным счёт сделал Салем Аль-Давсари, оформивший дубль, и лишь потом гости ответили голом престижа. Его на свой счёт записал Али Аль-Закан.

Саудовская Аравия - Про лига . 6-й тур
15 сентября 2023, пятница. 21:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
6 : 1
Эр-Рияд
Эр-Рияд
1:0 Митрович – 30'     2:0 Аль-Шахрани – 45+4'     3:0 Аль-Давсари – 68'     4:0 Малком – 83'     5:0 Аль-Давсари – 87'     6:0 Аль-Давсари – 90+5'     6:1 Аль-Закан – 90+6'    

Ранее сегодня состоялись ещё два матча 6-го тура: «Аль-Фейха» с минимальным счётом 0:1 уступил дома «Аль-Шабабу», а «Аль-Фатех» на выезде переиграл «Аль-Халидж» (3:1).

«Аль-Хиляль» защитил лидерство в чемпионате, набрав 16 очков в шести матчах. «Аль-Иттихад» (15) расположился на втором месте турнирной таблицы.

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