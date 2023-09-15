Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн забил 300‑й гол в клубной карьере. Об этом информирует Opta.

Форвард забил 300-й гол в матче «Баварии» с «Байером». Также, отличившись в этой игре, 30-летний футболист смог забить четыре гола в своих первых четырёх матчах в чемпионате Германии. Последним игроком мюнхенского клуба, которому это удавалось, был Мирослав Клозе в 2007 году.

Напомним, Кейн перешёл в «Баварию» минувшим летом из «Тоттенхэма» за сумму в более чем € 100 млн. В прошлом розыгрыше английской Премьер-лиги игрок принял участие в 38 матчах, в которых забил 30 голов и отдал пять результативных передач.

После трёх туров чемпионата Германии «Бавария» набрала девять очков и на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице.