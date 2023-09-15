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«Бавария» — «Байер»: Паласиос с пенальти восстановил равновесие на табло

«Бавария» — «Байер»: Паласиос с пенальти восстановил равновесие на табло
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В эти минуты на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене проходит матч 4-го тура немецкой Бундеслиги, в котором мюнхенская «Бавария» встречается с «Байером». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэлем Шлагером. Стартовый свисток прозвучал в 21:30 мск. На момент выхода новости счёт 2:2.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Германия - Бундеслига . 4-й тур
15 сентября 2023, пятница. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 2
Байер
Леверкузен
1:0 Кейн – 7'     1:1 Гримальдо – 24'     2:1 Горецка – 86'     2:2 Паласиос – 90+4'    

На 95-й минуте форвард «Байера» Эксекиэль Паласиос с пенальти сравнял счет.

Ранее на седьмой минуте хозяева открыли счёт: четвёртый гол в чемпионате Германии забил форвард «Баварии» Гарри Кейн, поразивший ворота головой. На 24-й минуте гостям удалось восстановить равновесие на табло. Идеальный по точности удар со штрафного выполнил защитник «Байера» Алехандро Гримальдо. На 86-й минуте Леон Горецка снова вывел хозяев вперёд.

По итогам трёх туров леверкузенский «Байер» и мюнхенская «Бавария» лидируют в чемпионате Германии, показав максимальный результат (по девять очков). Команда Хаби Алонсо опережает «красных» только по дополнительным показателям.

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