«Бавария» — «Байер»: Паласиос с пенальти восстановил равновесие на табло

В эти минуты на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене проходит матч 4-го тура немецкой Бундеслиги, в котором мюнхенская «Бавария» встречается с «Байером». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэлем Шлагером. Стартовый свисток прозвучал в 21:30 мск. На момент выхода новости счёт 2:2.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 95-й минуте форвард «Байера» Эксекиэль Паласиос с пенальти сравнял счет.

Ранее на седьмой минуте хозяева открыли счёт: четвёртый гол в чемпионате Германии забил форвард «Баварии» Гарри Кейн, поразивший ворота головой. На 24-й минуте гостям удалось восстановить равновесие на табло. Идеальный по точности удар со штрафного выполнил защитник «Байера» Алехандро Гримальдо. На 86-й минуте Леон Горецка снова вывел хозяев вперёд.

По итогам трёх туров леверкузенский «Байер» и мюнхенская «Бавария» лидируют в чемпионате Германии, показав максимальный результат (по девять очков). Команда Хаби Алонсо опережает «красных» только по дополнительным показателям.