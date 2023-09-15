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«Бавария» и «Байер» не выявили сильнейшего в матче 4-го тура Бундеслиги

«Бавария» и «Байер» не выявили сильнейшего в матче 4-го тура Бундеслиги
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Завершился матч 4-го тура немецкой Бундеслиги, в котором мюнхенская «Бавария» принимала леверкузенский «Байер». Игра проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась с ничейным счётом 2:2.

Счёт в матче на седьмой минуте открыла «Бавария»: четвёртый гол в чемпионате Германии и 300-й в клубной карьере провёл англичанин Гарри Кейн, поразивший ворота головой. На 24-й минуте гостям удалось восстановить равновесие на табло. Идеальный по точности удар со штрафного исполнил защитник «Байера» Алехандро Гримальдо.

Долгое время соперникам не удавалось изменить ситуацию, но в концовке матча произошёл обмен ударами. Вначале разящий выпал провела «Бавария», когда Леон Горецка откликнулся на передачу Матиса Теля. Но в компенсированное время «Байер» всё же ушёл от поражения: пенальти реализовал Эксекиэль Паласиос.

Таким образом, мюнхенская «Бавария» допустила первую осечку с начала сезона и упустила шанс выйти в единоличные лидеры чемпионата Германии. В активе двух команд теперь по 10 очков.

Германия - Бундеслига . 4-й тур
15 сентября 2023, пятница. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 2
Байер
Леверкузен
1:0 Кейн – 7'     1:1 Гримальдо – 24'     2:1 Горецка – 86'     2:2 Паласиос – 90+4'    
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