Артета — о разрыве контракта с Пепе: когда что-то не получается, нужно двигаться дальше

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал расторжение контракта полузащитника Николя Пепе с лондонским клубом.
«Я не принимал участия в процессе заключения этой сделки. Но могу сказать, что он отличный парень, который действительно усердно трудился и старался изо всех сил, так что это не его вина в том, что в своё время клуб заплатил за него много денег. Когда что-то не получается, нужно двигаться дальше. Нет смысла продолжать, когда работа не даёт результата, так будет лучше для обеих сторон», — приводит слова Артеты Evening Standard.
Напомним, «Арсенал» купил Пепе в 2019 году у «Лилля» за € 80 млн. Предыдущий сезон ивуарийский нападающий провёл в аренде в «Ницце», за которую сыграл 28 матчей во всех турнирах, отметившись восемью забитыми мячами и одним результативным пасом.
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