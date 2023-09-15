«Райо Вальекано» — «Алавес»: де Фрутос удвоил преимущество хозяев

В эти минуты на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде проходит матч 5-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский «Райо Вальекано» встречается с «Алавесом». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Виктором Гарсией Вердурой. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу хозяев.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 83-й минуте Хорхе де Фрутос забил второй гол хозяев после передачи Альваро Гарсии.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
Ранее на 43-й минуте хозяева открыли счёт: первый гол в чемпионате Испании забил с пенальти полузащитник «Райо Вальекано» Иси Паласон.
После четырёх туров «Райо Вальекано» набрал шесть очков и до начала этого матча шёл на 12-м месте в чемпионате Испании. В свою очередь, после четырёх игр Ла Лиги «Алавес» набрал шесть очков и расположился на 10-й строчке.
Команда Франсиско Родригеса находится не в лучшей форме, поскольку в двух предыдущих турах чемпионата уступила «Бетису» (0:1) и «Атлетико» (0:7). «Алавес» в 4-м туре Ла Лиги обыграл «Валенсию» со счётом 1:0.
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