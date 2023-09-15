Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Райо Вальекано» — «Алавес»: де Фрутос удвоил преимущество хозяев

«Райо Вальекано» — «Алавес»: де Фрутос удвоил преимущество хозяев
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде проходит матч 5-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский «Райо Вальекано» встречается с «Алавесом». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Виктором Гарсией Вердурой. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 5-й тур
15 сентября 2023, пятница. 22:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
2 : 0
Алавес
Витория
1:0 Паласон – 43'     2:0 де Фрутос – 82'    

На 83-й минуте Хорхе де Фрутос забил второй гол хозяев после передачи Альваро Гарсии.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Ранее на 43-й минуте хозяева открыли счёт: первый гол в чемпионате Испании забил с пенальти полузащитник «Райо Вальекано» Иси Паласон.

После четырёх туров «Райо Вальекано» набрал шесть очков и до начала этого матча шёл на 12-м месте в чемпионате Испании. В свою очередь, после четырёх игр Ла Лиги «Алавес» набрал шесть очков и расположился на 10-й строчке.

Команда Франсиско Родригеса находится не в лучшей форме, поскольку в двух предыдущих турах чемпионата уступила «Бетису» (0:1) и «Атлетико» (0:7). «Алавес» в 4-м туре Ла Лиги обыграл «Валенсию» со счётом 1:0.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android