«Райо Вальекано» обыграл дома «Алавес» в матче 5-го тура чемпионата Испании

Завершился матч 5-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский «Райо Вальекано» принимал «Алавес». Игра проходила на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде и закончилась в пользу хозяев со счётом 2:0.
Счёт в матче на 43-й минуте открыл «Райо Вальекано»: первый гол в чемпионате Испании забил с пенальти полузащитник «Райо Вальекано» Иси Паласон. На 83-й минуте преимущество хозяев удвоил Хорхе де Фрутос, забивший гол после передачи Альваро Гарсии.
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Таким образом, мадридский «Райо Вальекано» после пяти туров Ла Лиги набрал девять очков и на текущий момент находится на четвёртом месте в турнирной таблице. В свою очередь, «Алавес» после аналогичного количества туров набрал шесть очков и расположился на 11-й строчке.
Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Виктор Гарсия Вердура. Ему помогали ассистенты Хоан Мендес Матео и Хулиан Вильясеньор.
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