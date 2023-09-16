Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тухель — о замене Киммиха в матче с «Байером»: у него травма, мы не хотели рисковать им

Тухель — о замене Киммиха в матче с «Байером»: у него травма, мы не хотели рисковать им
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал, почему тренерским штабом было принято решение заменить полузащитника мюнхенского клуба Йозуа Киммиха на 61-й минуте матча с леверкузенским «Байером».

«У Йозуа воспаление сухожилия, поэтому мы не хотели рисковать им. Медицинская бригада ясно дала понять, что он сможет провести на поле только 60 минут матча, поэтому мы заменили его после часа игры», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в своём «твиттере».

Напомним, в матче 4-го тура Бундеслиги «Бавария» играла с «Байером» на стадионе «Альянц-Арена». Игра завершилась вничью со счётом 2:2. Мюнхенский клуб допустил первую осечку с начала сезона и упустил шанс выйти в единоличные лидеры чемпионата Германии. На текущий момент «Бавария» и «Байер» набрали по 10 очков.

Материалы по теме
Мюллер — о пенальти в матче с «Байером»: в Англии такое не свистнули бы. Дайте нам играть
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android