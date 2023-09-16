Тухель — о замене Киммиха в матче с «Байером»: у него травма, мы не хотели рисковать им

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал, почему тренерским штабом было принято решение заменить полузащитника мюнхенского клуба Йозуа Киммиха на 61-й минуте матча с леверкузенским «Байером».

«У Йозуа воспаление сухожилия, поэтому мы не хотели рисковать им. Медицинская бригада ясно дала понять, что он сможет провести на поле только 60 минут матча, поэтому мы заменили его после часа игры», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в своём «твиттере».

Напомним, в матче 4-го тура Бундеслиги «Бавария» играла с «Байером» на стадионе «Альянц-Арена». Игра завершилась вничью со счётом 2:2. Мюнхенский клуб допустил первую осечку с начала сезона и упустил шанс выйти в единоличные лидеры чемпионата Германии. На текущий момент «Бавария» и «Байер» набрали по 10 очков.