В ближайшее время «Лион» объявил о назначении Фабио Гроссо новым тренером — источник

В ближайшие часы французский «Лион» должен объявить о назначении итальянского специалиста Фабио Гроссо новым главным тренером, сообщил журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

По информации источника, 45-летний Гроссо уже подписал все необходимые документы и готов заменить Лорана Блана на тренерском мостике «ткачей».

Ранее предполагалось, что «Лион» может возглавить другой итальянец, Дженнаро Гаттузо, но проблемы, возникшие в ходе переговоров, заставили клуб рассмотреть альтернативные варианты.

Ожидается, что Гроссо будет присутствовать на трибунах домашнего стадиона «Лиона» во время предстоящего матча чемпионата с «Гавром» в воскресенье, 17 сентября. Судя по всему, итальянец приведёт в клуб своих помощников, которых должны представить публике в следующий понедельник, 18 сентября.

Ранее Гроссо провёл в «Лионе» два года игровой карьеры – с 2007 по 2009 год. За год до своего прибытия во Францию он, как известно, забил победный пенальти в финале чемпионата мира с «трёхцветными».

После завершения карьеры в 2012 году Гроссо тренировал молодёжку «Ювентуса», а также «Бари», «Верону», «Брешию», «Сьон» и совсем недавно «Фрозиноне», с которым выиграл титул Серии B в конце прошлого сезона.