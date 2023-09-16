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Луис Энрике отреагировал на поражение «ПСЖ» в матче с «Ниццей»

Луис Энрике отреагировал на поражение «ПСЖ» в матче с «Ниццей»
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал итог матча с «Ниццей» в чемпионате Франции.

«Это было очень непросто. Против нас играла «Ницца», демонстрирующая отличную игру, ни разу не проигравшая в текущем сезоне. Мы пытались высоко прессинговать, но соперник был хорош, и нам остаётся лишь поздравить его и продолжить работать над собой», – приводит слова Энрике официальный сайт «ПСЖ».

Напомним, завершился матч 5-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» дома принимал «Ниццу». Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и закончилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

«ПСЖ» потерпел первое поражение в чемпионате Франции. Команда Луиса Энрике занимает третье место, набрав восемь очков в пяти матчах.

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