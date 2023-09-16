Томас Тухель высказался о ничьей в матче между «Баварией» и «Байером»
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о результате матча мюнхенского клуба с леверкузенским «Байером».
«Мы хорошо провели 20 минут и могли всё решить, но затем совершенно внезапно у нас случились плохие 20 минут. И таким же образом события развивались во втором тайме: порой мы контролировали игру, порой ничего не контролировали», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.
Напомним, в матче 4-го тура Бундеслиги «Бавария» играла с леверкузенским «Байером» на стадионе «Альянц-Арена». Игра завершилась вничью со счётом 2:2. Мюнхенский клуб допустил первую осечку с начала сезона и упустил шанс выйти в единоличные лидеры чемпионата Германии. На текущий момент «Бавария» и «Байер» набрали по 10 очков.
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