Томас Тухель высказался о ничьей в матче между «Баварией» и «Байером»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о результате матча мюнхенского клуба с леверкузенским «Байером».

«Мы хорошо провели 20 минут и могли всё решить, но затем совершенно внезапно у нас случились плохие 20 минут. И таким же образом события развивались во втором тайме: порой мы контролировали игру, порой ничего не контролировали», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

Напомним, в матче 4-го тура Бундеслиги «Бавария» играла с леверкузенским «Байером» на стадионе «Альянц-Арена». Игра завершилась вничью со счётом 2:2. Мюнхенский клуб допустил первую осечку с начала сезона и упустил шанс выйти в единоличные лидеры чемпионата Германии. На текущий момент «Бавария» и «Байер» набрали по 10 очков.