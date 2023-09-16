Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Почеттино объяснил, почему «Челси» был готов отпустить Матсена и Чалобу

Почеттино объяснил, почему «Челси» был готов отпустить Матсена и Чалобу
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино пояснил, почему клуб согласился принять предложения по переходам защитников Яна Матсена и Трево Чалобы в «Бёрнли» и «Ноттингем Форест» соответственно, хотя ранее говорил, что футболисты входят в его планы. Обе сделки не состоялись, поскольку были отвергнуты игроками, который остались в лондонской команде.

«Могу сказать, что у ситуации есть две стороны. Если предложение появляется, то это происходит потому, что часть клуба согласилась с тем, что игроки уходят или же пытается найти решение для футболиста, который хочет уйти.

Вы не можете только обвинять клуб: если появляется предложение для Хесуса Переса, моего помощника, то это потому, что он был готов принять это предложение, не так ли? Хесус, ты получал предложение?! Нет, но всегда легко обвинять клуб. Точно так же, возможно, что перед сезоном игрок думал двигаться в одном направлении.

Если трансфера не произошло, то я честен с каждым футболистом. Я даю им возможность выступать здесь. Бывает, что футболист решает остаться, это бизнес. Речь не о том, что клуб принял предложение или о том, что игрок хотел уйти. Это бизнес, который нам очень хорошо знаком

Футболисты команды, если они того заслуживают, будут иметь возможность играть, но им нужно быть лучше других на своей позиции», — приводит Evening Standard слова Почеттино.

Материалы по теме
«Челси» на старте сезона — просто катастрофа
«Челси» на старте сезона — просто катастрофа

Почеттино не смог вспомнить футболиста «Челси»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android