Почеттино объяснил, почему «Челси» был готов отпустить Матсена и Чалобу

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино пояснил, почему клуб согласился принять предложения по переходам защитников Яна Матсена и Трево Чалобы в «Бёрнли» и «Ноттингем Форест» соответственно, хотя ранее говорил, что футболисты входят в его планы. Обе сделки не состоялись, поскольку были отвергнуты игроками, который остались в лондонской команде.

«Могу сказать, что у ситуации есть две стороны. Если предложение появляется, то это происходит потому, что часть клуба согласилась с тем, что игроки уходят или же пытается найти решение для футболиста, который хочет уйти.

Вы не можете только обвинять клуб: если появляется предложение для Хесуса Переса, моего помощника, то это потому, что он был готов принять это предложение, не так ли? Хесус, ты получал предложение?! Нет, но всегда легко обвинять клуб. Точно так же, возможно, что перед сезоном игрок думал двигаться в одном направлении.

Если трансфера не произошло, то я честен с каждым футболистом. Я даю им возможность выступать здесь. Бывает, что футболист решает остаться, это бизнес. Речь не о том, что клуб принял предложение или о том, что игрок хотел уйти. Это бизнес, который нам очень хорошо знаком

Футболисты команды, если они того заслуживают, будут иметь возможность играть, но им нужно быть лучше других на своей позиции», — приводит Evening Standard слова Почеттино.

Почеттино не смог вспомнить футболиста «Челси»: