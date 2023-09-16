Массимилиано Аллегри сравнил уровень «Ювентуса» и «Лацио»
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча с «Лацио».
«Лацио» и «Ювентус» сейчас находятся на одном уровне. У нас одна цель – попасть в топ-4. Наш соперник – хорошо организованная команда, как в обороне, так и в атаке, поэтому завтра будет тяжелая игра, и мы должны быть сосредоточены только на ней», — приводит слова Аллегри Football Italia.
В активе туринского клуба семь очков. Команда располагается на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Италии. Матч между «Ювентусом» и «Лацио» состоится сегодня, 16 сентября, начало — в 16:00 мск. Римскую команду возглавляет итальянский специалист Маурицио Сарри. Команда Сарри набрала три очках в трёх матчах нового сезона Серии А и занимает 12 место.
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