Константин Генич рассказал о нецензурном оскорблении со стороны Артёма Дзюбы
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Комментатор Константин Генич рассказал о конфликте с нападающим московского «Локомотива» Артёмом Дзюбой.
«Насколько знаю, он потом меня оскорбил: «Лысая фигня (слово заменено на цензурное. — Прим. «Чемпионата»)». Как-то так, по-моему. А я, во-первых, не лысый — я с волосами, просто их мало. Во-вторых, я не фигня», — сказал Генич в видео на YouTube-канале РПЛ.
Артём Дзюба перешёл в «Локомотив» в феврале 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола и две результативные передачи.
«Локомотив» располагается на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ, в активе команды Михаила Галактионова 12 очков.
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