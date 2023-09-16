Дмитрий Губерниев раскритиковал Леонида Слуцкого за оскорбление журналиста

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировать тренера Леонида Слуцкого сроком на один год условно.

«Считаю, и Дзюба, и Слуцкий в данной ситуации неправы. Нужно выбирать выражения. На мой взгляд, тренеру предоставили шанс, назначив условное наказание, и дали понять, что больше так поступать не стоит.

Не считаю ли я это перебором? А если вас кто-нибудь обзовёт дебилом, вам понравится? Давайте вы мне позвоните, а я отвечу: «Здравствуйте, дебил!» Как к этому отнесётесь?

Подобное не понравится никому. Нельзя так называть других людей, тем более в рамках публичного шоу. При этом, несмотря на мою критику, с симпатией и уважением отношусь к Леониду Викторовичу. Но здесь он глубоко не прав. Все публичные люди должны понимать, что живут под колпаком.

Решение РФС надо уважать. Надеюсь, тренер так больше делать не будет. В свою очередь, журналисту нужно поучиться разговаривать со старшими на «вы». Не надо тыкать», — приводит слова Губерниева RT.

14 сентября комитет по этике РФС отстранил Леонида Слуцкого от любой футбольной деятельности на год условно и оштрафовал на 100 тыс. рублей.

Напомним, после матча 4-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» играл с «Крыльями Советов» (1:1), журналист задал Артёму Дзюбе вопрос, пытаясь получить от форварда реакцию на критику со стороны известного тренера Игоря Шалимова. Нападающий железнодорожников грубо ответил представителю СМИ, сопроводив свой ответ угрозами. Слуцкий поддержал Дзюбу и назвал журналиста 19-летним дебилом в эфире программы на YouTube-канале «Коммент.Шоу».