Криштиану Роналду отреагировал на возвращение в расположение «Аль-Насра»

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал пост в социальных сетях, посвящённый его возвращению в расположение саудовского клуба после международной паузы на матчи национальных команд.
«Счастлив вернуться», — написал Роналду в одной из социальных сетей.
Роналду перешёл в «Аль-Наср» в январе 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Роналду принял участие в четырёх матчах в чемпионате Саудовской Аравии, в которых записал в свой актив шесть голов и четыре результативные передачи.
В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» находится на шестом месте, команда стартовала с двух поражений, но позже одержала три победы с разгромным счётом, набрав девять очков. В следующем туре «Аль-Наср» сыграет с «Аль-Раедом».
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