Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стефано Пиоли высказался в преддверии дерби с «Интером»

Стефано Пиоли высказался в преддверии дерби с «Интером»
Комментарии

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли заявил, что не обращает внимания на неутешительную статистику очных матчей накануне сегодняшнего дерби против «Интера».

«Мне всё равно, прошлое не имеет значения. Меня не волнуют поражения в предыдущих дерби. Я думаю о завтрашнем дне. Я заинтересован в том, чтобы команда была способна находить решения, играть в свой футбол и ставить соперника в сложное положение», — приводит слова тренера Sky Sport Italia.

Напомним, в каждом из четырёх предыдущих дерби Милана выигрывал «Интер». Общий счет этих встреч — 7:0 в пользу «нерадзурри». Последние два матча между «Миланом» и «Интером» состоялись в полуфинале Лиги чемпионов. Матч «Интер» — «Милан» состоится сегодня. Начало — в 19:00 мск.

Материалы по теме
«Интер» — «Милан». Лаутаро Мартинес оставит всё как есть
«Интер» — «Милан». Лаутаро Мартинес оставит всё как есть
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android