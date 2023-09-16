Стефано Пиоли высказался в преддверии дерби с «Интером»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли заявил, что не обращает внимания на неутешительную статистику очных матчей накануне сегодняшнего дерби против «Интера».

«Мне всё равно, прошлое не имеет значения. Меня не волнуют поражения в предыдущих дерби. Я думаю о завтрашнем дне. Я заинтересован в том, чтобы команда была способна находить решения, играть в свой футбол и ставить соперника в сложное положение», — приводит слова тренера Sky Sport Italia.

Напомним, в каждом из четырёх предыдущих дерби Милана выигрывал «Интер». Общий счет этих встреч — 7:0 в пользу «нерадзурри». Последние два матча между «Миланом» и «Интером» состоялись в полуфинале Лиги чемпионов. Матч «Интер» — «Милан» состоится сегодня. Начало — в 19:00 мск.