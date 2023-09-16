Пауло Дибала обратился к фанатам «Ромы»

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала поблагодарил фанатов за поддержку.

«Спасибо от себя и от имени команды за поддержку каждый год. Для нас это важно. После столь важного для меня года получить всё это расположение было невероятной поддержкой, потому что я не ожидал этого.

Очень мало знал фанатов «Ромы», но вы сразу заставили меня почувствовать себя как дома. Это позволяет мне лучше выступать в поле. В течение года пытался вернуть вам что-нибудь из того, что вы мне дали. Мы были близки к празднованию, но это был невероятный год для меня во всех смыслах.

Был влюблён в Рим с детства. Был очень далеко, не знал этого, но из того, что увидел – мне всё понравилось. Это один из моих любимых городов в мире. Моей семье и мне здесь комфортно. Стараюсь наслаждаться им как можно больше, гуляя и путешествуя вокруг него. Надеюсь наслаждаться им и дальше», — приводит слова Дибалы Pagine Romaniste.