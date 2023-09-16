Леау: подходящий момент взять 10-й номер в «Милане» и показать, на что я способен

Вингер «Милана» Рафаэл Леау рассказал, почему сменил игровой номер на 10-й.
«В течение некоторого времени пытался забить через себя. Для футболиста удар через себя самый приятный способ забить. Я не эгоистичный игрок, поэтому стараюсь действовать правильно, когда играю с партнёрами – будь то гол или помощь другим. Всегда проверяю, имеет ли кто хорошую позицию на поле.
Под номером 10 в «Милане» играли выдающиеся футболисты. Это был подходящий момент, чтобы взять его и показать всем, на что способен, надев эту футболку.
Против «Интера» всегда отличные матчи. Обе команды настроены. Ждём с нетерпением. Пусть победит самая лучшая команда», — приводит слова Леау MilanPress.it.
Напомним, под десятым номером за «Милан» играли Джанни Ривера, Руд Гуллит, Руй Кошта, Звонимир Бобан и Кларенс Зеедорф.
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