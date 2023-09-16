Хаби Алонсо — о ничьей с «Баварией»: хороший для «Байера» результат, мы бились до конца

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал ничейный исход матча с «Баварией».

«Игра получилась интенсивной, у обеих команд было много голевых моментов. Ничья – хороший для нас результат.

Начало нам не удалось, но потом мы внесли небольшие коррективы, после чего стали лучше контролировать мяч, появились моменты.

Во втором тайме игра чуть успокоилась, мы хорошо контролировали мяч. При втором голе «Баварии» мы защищались не лучшим образом, но бились до конца», – приводит слова Алонсо официальный сайт «Баварии».

Напомним, в матче 4-го тура Бундеслиги «Бавария» играла с леверкузенским «Байером» на стадионе «Альянц-Арена». Игра завершилась вничью со счётом 2:2. Мюнхенский клуб допустил первую осечку с начала сезона и упустил шанс выйти в единоличные лидеры чемпионата Германии. На текущий момент «Бавария» и «Байер» набрали по 10 очков.