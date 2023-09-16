В «Динамо» объяснили, как убедили Бителло перейти в РПЛ, несмотря на интерес из Европы

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, как в клубе убедили перейти Бителло.

«Многие мальчишки из Порту-Аллегри мечтают попасть в Москву, а именно в московское «Динамо». Если серьёзно, то частично нам помог тот факт, что Бителло не смог уехать в те клубы, которые выступают в Лиге чемпионов. Это его расстроило, но он всё равно был настроен на отъезд. А мы были настойчивы, убедительны. Это сподвигло Бителло на переезд в Москву.

Мы смотрели его вживую четыре или пять раз. И когда он играл в бразильский Серии В, и в Серии А. Мы его знаем очень хорошо, но до сентября он не продавался. Это было невозможно, но позже всё получилось», — сказал Гафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым