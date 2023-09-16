В «Динамо» объяснили, как убедили Бителло перейти в РПЛ, несмотря на интерес из Европы
Поделиться
Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, как в клубе убедили перейти Бителло.
«Многие мальчишки из Порту-Аллегри мечтают попасть в Москву, а именно в московское «Динамо». Если серьёзно, то частично нам помог тот факт, что Бителло не смог уехать в те клубы, которые выступают в Лиге чемпионов. Это его расстроило, но он всё равно был настроен на отъезд. А мы были настойчивы, убедительны. Это сподвигло Бителло на переезд в Москву.
Мы смотрели его вживую четыре или пять раз. И когда он играл в бразильский Серии В, и в Серии А. Мы его знаем очень хорошо, но до сентября он не продавался. Это было невозможно, но позже всё получилось», — сказал Гафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым
Комментарии
- 16 сентября 2023
-
08:40
-
08:32
-
08:30
-
08:13
-
08:00
-
07:42
-
07:32
-
07:12
-
06:51
-
06:30
-
06:10
-
05:44
-
05:38
-
05:31
-
04:36
-
04:25
-
04:16
-
04:07
-
03:49
-
03:43
-
03:36
-
02:54
-
02:49
-
02:39
-
02:33
-
02:29
-
02:02
-
01:56
-
01:44
-
01:25
-
00:51
-
00:47
-
00:33
-
00:10
-
00:02
Партнерский контент