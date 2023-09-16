Короман: в «Динамо» тогда думали, что с деньгами можно всё

Бывший футболист московского «Динамо» Огнен Короман раскрыл причины своего ухода из клуба в самарские «Крылья Советов в 2003 году.

«У «Динамо» большая история. Я шёл из ОФК в топ-клуб с традициями. Ролана Гусева купил ЦСКА, и меня взяли ему на замену. Когда «Динамо» начало скупать португальцев, я отправился в «Крылья». В Самаре создавали классную команду, играли в хороший футбол. Мне было интересно поучаствовать в этом проекте.

Они думали, что с деньгами можно всё, но у них не получилось. Тем не менее я очень уважаю «Динамо». Их болельщиков связывают братские отношения с фанатами из Земуна, который находится рядом с Белградом», – сказал Короман в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.