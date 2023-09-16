Хави: о продлении контракта со мной клуб объявит в ближайшие дни

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес на пресс-конференции подтвердил, что достиг соглашения с клубом о продлении контракта и официально об этом будет объявлено в ближайшие дни. Хави объяснил, почему согласился продлить сотрудничество всего на один сезон.

«Я говорил об этом с президентом, с Деку, и для меня важны результаты работы. Если нет чётких целей в конце сезона, не стоит заключать длительный контракт. Нужно бороться, чтобы несколько лет оставаться на посту тренера. Речь идёт об уровне игры и титулах.

Я никогда не стану проблемой для клуба. Когда мы увидим, что мои методы не работают, я уйду. Пока что меня очень воодушевляет моя работа, наш проект всё ещё очень актуален. Без сомнения, о продлении контракта будет объявлено через несколько дней», – приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года, подписав с командой контракт до лета 2024 года. Ранее Хави тренировал катарский клуб «Аль-Садд», в котором завершил игровую карьеру.

Нынешний контракт испанского специалиста с клубом истекает летом 2024 года. В прошлом сезоне «Барселона» под его руководством стала чемпионом Испании и выиграла Суперкубок страны.