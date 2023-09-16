Марцел Личка прокомментировал дебют Бителло в матче с «Пари НН»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поделился впечатлениями от бразильского новичка Бителло. Вчера, 15 сентября, футболист дебютировал в составе клуба в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН».

«Уверен, что такие футболисты дают качество и улучшают нашу игру в нападении. Такие игроки как он, Карраскаль, Чавес, Нгамалё, Смолов, привносят в наш футбол другую культуру игры. Я рад, что Бителло смог выйти на поле на полчаса. Он приехал только в среду, провёл только одну тренировку с командой. Теперь он уже почувствовал уровень РПЛ. Я уверен, что он нам поможет», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

Напомним, московский клуб принимал «Пари НН» на стадионе «ВТБ Арена». Команды разошлись миром — 1:1.