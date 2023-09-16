Игрок «Пари НН» Майга прокомментировал ничью в матче с «Динамо»

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга поделился впечатлениями от игры с «Динамо».

«Хорошо сыграли. В Москве набрали очки. Ничья с «Динамо» — хороший результат. Играть против «Динамо» в гостях всегда тяжело. Слава богу, что так получилось. Мы рады!

У нас были выходные — вроде пять дней, если не ошибаюсь. Возможно, из-за этого мы расслабленно провели первый тайм. В перерыве нам сказали, что нужно выжимать себя — для болельщиков, которые сегодня приехали болеть за нас», — сказал Майга в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, вчера, 15 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» принимало «Пари Нижний Новгород» на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Финальный свисток зафиксировал ничейный счёт 1:1.