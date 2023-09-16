Тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал отстранение от тренировок Санчо и Антони

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о ситуации с игроками команды Джейдоном Санчо и Антони, которые отстранены от тренировок по разным причинам.

«Строгая дисциплина — это главное, это то, о чём меня просило руководство клуба, потому что до прошлого сезона в команде не было правильной атмосферы. Поэтому мне пришлось установить некоторые стандарты поведения.

Контролировать выполнение правил – часть моей работы. Это не реакция на какую-то ошибку одного игрока, это целый процесс, цель которого — прийти к определённому уровню дисциплины. Никто из персонала, игроков или кого-либо ещё не может быть выше структуры клуба, и мне необходимо быть предельно жёстким в таких вопросах. Речь в первую очередь всегда идёт о команде, которая главнее всего остального, хотя внутри неё каждый играет свою роль и у каждого свой характер. Всем этим нужно управлять.

Антони? Конечно, он разочарован, но с ним всё в порядке. Что касается Санчо, думаю, всё уже сказано. Команда в хорошем настроении готовится к следующей игре. Иногда бывают неудачи в сезонах, игроки травмированы или по другим причинам недоступны, поэтому приходится формировать состав, исходя из этих факторов. Команда не стала слабее, игроки, которые доступны, очень мотивированы показать хороший футбол», – приводит слова тен Хага Independent.

Напомним, Санчо запретили тренироваться с основной командой после того, как он отказался извиниться перед тен Хагом, – игрок публично обвинил тренера во лжи в социальных сетях, комментируя отсутствие в заявке на игру с «Арсеналом».

Антони не вернётся на поле, пока он разберётся с выдвинутыми против него обвинениями. 23-летнего бразильского нападающего обвинили в нападении на бывшую девушку Габриэлу Каваллин в ряде случаев в период с июня прошлого года по май этого года.