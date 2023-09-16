Экс-легионер «Динамо» и «Крыльев»: спорт и политику нельзя смешивать, но это делают

Бывший футболист московского «Динамо» и самарских «Крыльев Советов» Огнен Короман поделился впечатлениями от Российской Премьер-Лиги.

«Слежу за российским футболом. Общался со спортивным директором «Крыльев Советов» Корниленко, с людьми из «Динамо» и ЦСКА. Сейчас уровень чемпионата немного снизился, потому что из-за ситуации на Украине многие игроки не могут приезжать в Россию и играть там. И, конечно, международный бан очень мешает российскому спорту. Я думаю, что спорт и политику нельзя смешивать, но это делают», – сказал Короман в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В 2002 году Короман перешёл в московское «Динамо», где отыграл полтора сезона. Затем он перешёл в «Крылья Советов», провёл в самарском клубе один полный сезон и два неполных, в чемпионате России сыграл 50 матчей и забил три гола.