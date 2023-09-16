Экс-легионер «Динамо» и «Крыльев»: спорт и политику нельзя смешивать, но это делают

Бывший футболист московского «Динамо» и самарских «Крыльев Советов» Огнен Короман поделился впечатлениями от Российской Премьер-Лиги.
«Слежу за российским футболом. Общался со спортивным директором «Крыльев Советов» Корниленко, с людьми из «Динамо» и ЦСКА. Сейчас уровень чемпионата немного снизился, потому что из-за ситуации на Украине многие игроки не могут приезжать в Россию и играть там. И, конечно, международный бан очень мешает российскому спорту. Я думаю, что спорт и политику нельзя смешивать, но это делают», – сказал Короман в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
В 2002 году Короман перешёл в московское «Динамо», где отыграл полтора сезона. Затем он перешёл в «Крылья Советов», провёл в самарском клубе один полный сезон и два неполных, в чемпионате России сыграл 50 матчей и забил три гола.
- 16 сентября 2023
-
11:45
-
11:44
-
11:40
-
11:30
-
11:30
-
11:21
-
11:20
-
11:12
-
11:00
-
11:00
-
10:58
-
10:38
-
10:30
-
10:19
-
10:12
-
10:00
-
09:51
-
09:45
-
09:40
-
09:26
-
09:22
-
09:10
-
09:00
-
08:40
-
08:32
-
08:30
-
08:13
-
08:00
-
07:42
-
07:32
-
07:12
-
06:51
-
06:30
-
06:10
-
05:44