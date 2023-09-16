ЦСКА — «Крылья Советов»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 16 сентября, состоится встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и самарскими «Крыльями Советов». Матч пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
16 сентября 2023, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
На данный момент армейцы находятся на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 11 очков в семи встречах.
«Крылья Советов» располагаются на четвёртой позиции с 14 очками. В этом сезоне они проиграли лишь однажды — казанскому «Рубину» (1:2) в 5-м туре.
Комментарии
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