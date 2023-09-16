«Ахмат» — «Краснодар»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 16 сентября, состоится встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и «Краснодаром». Матч пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 17 очков после семи туров. «Ахмат» расположился на девятом месте турнирной таблицы, в активе команды 10 очков.
В прошлом розыгрыше РПЛ соперники провели два результативных матча. В 13-м туре «Ахмат» переиграл «Краснодар» в гостях со счётом 3:2. В 30-м туре на своём поле грозненский клуб сыграл с южанами вничью – 2:2.
- 16 сентября 2023
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